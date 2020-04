Die Polizei konnte den 34-Jährigen schließlich in der Nähe eines der Tatorte in Nordhausen stellen.

Nordhausen. Im Drogenrausch und mit einem Baseballschläger bewaffnet zog ein 34-Jähriger am heutigen Dienstagmorgen durch ein Wohngebiet in Nordhausen-Ost.

Mit Baseballschläger bewaffneter Mann zieht im Drogenrausch durchs Wohngebiet

Nach Angaben der Polizei zerstörte er unter anderem am Dienstagmorgen mit dem Baseballschläger die Frontscheibe eines vorbeifahrenden Pkw. Die darin sitzende 57-jährige Fahrerin, eine Zeitungszustellerin, blieb dabei unverletzt.

Zuvor hatte der Mann schon in der Ostrower Straße eine Wohnungstür beschädigt. Minuten später klingelte er am Tor eines Grundstücks in der Charleville-Mezieres-Straße. Als der Bewohner die Tür öffnete, schlug der Täter unvermittelt auf den 59-Jährigen ein und beschädigte dann noch ein geparktes Auto. Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die in der Zwischenzeit informierte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter stellen. Bei ihm war noch ein Mann, der ihn offenbar begleitet hatte.

Der 34-Jährige kam anschließend ins Krankenhaus. Der ihn begleitende Mann war demnach nicht aktiv an den Gewalttaten beteiligt.