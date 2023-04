Mit Blaulicht in Nordhausen unterwegs: Ein Wochenende mit der Polizei

Nordhausen. Die Nordhäuser Ordnungshüter gewähren Interessierten Einblicke in den Berufsalltag – in der Hoffnung, Nachwuchs zu gewinnen.

Wer mit dem Hintergedanken einer möglichen Berufswahl einmal in die Kulissen der Thüringer Polizei schauen möchte, kann das im Rahmen der Aktion „Weekend in Duty“ tun. Bei der Aktion kann man den Dienstalltag der Ordnungshüter an einem Wochenende live erleben.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, sollten sich Schüler, Soldat, Student oder Berufsumorientierer eingeladen fühlen, die das 34. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Arbeitstag beginne um 8 Uhr in in der Dienststelle Nordhausen. Nach einer kurzen Einweisung durch den Dienstschichtleiter geht es ins Einsatzgeschehen. Zum Dienstende gegen 16 Uhr folgt eine Auswertung, um das Geschehene mit den Praktikanten zu reflektieren.

Wer Interesse hat, der sollte eine aussagekräftige Bewerbung verfassen, mit Lebenslauf sowie Telefonnummer. Geschickt werden sollte sie per E-Mail an: weekendonduty.lpindh@polizei.thueringen.de. Rückfragen nimmt die Einstellungsberatung der Landespolizeiinspektion Nordhausen telefonisch entgegen unter: 03631/96 15 19 oder eben per E-Mail auch an: weekendonduty.lpindh@polizei.thueringen.de