Steffen Wolf und das Polizeiorchester Thüringen rückten mit Blaulicht in der evangelische Grundschule Krimderode an,

Mit Blaulicht und Orchester: Verkehrserziehung der besonderen Art an einer Grundschule in Nordhausen

Krimderode. Grundschüler in Nordhausen erleben abenteuerliche Geschichten eines Schulweges. Warum dabei die Polizei mit vielen verschiedenen Musikinstrumenten vorfuhr.

Das Thema Verkehrserziehung erlebten am Mittwoch rund 150 Schüler der Evangelischen Grundschule in Krimderode einmal komplett anders. Denn dafür rückte mit Blaulicht und zahlreichen Musikinstrumenten Steffen Wolf (im Bild), die große Besetzung des Polizeiorchester Thüringen und dessen Dirigent Christian Beyer an, um ein Konzert in der Turnhalle zu geben. In dem eigens für das Orchester komponierten und getexteten Stück „Die Abenteuer von Moritz und Lotte“ erzählten diese die authentische, musikalische Geschichte vom ersten, recht abenteuerlichen Schulweg von Moritz und Lotte.