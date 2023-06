Mit Brille und Detektor auf Fledermausjagd im Kreis Nordhausen: Naturpark veranstaltet Forscherabend

Interessierte können sich am Freitag in Neustadt auf eine spannende Exkursion ins Reich der Fledermäuse begeben.

Neustadt. Der Naturpark Südharz/Kyffhäuser veranstaltet einen spannenden Forscherabend.

Zu einer Fledermausnachtwanderung lädt Anja Apel vom Naturpark Südharz/Kyffhäuser am Freitag, 30. Juni, nach Neustadt ein. Treffpunkt ist um 21 Uhr am Wanderparkplatz am Wiesenplatz.

Eine digitale Fledermausbrille, Spiele und Informationen zum Thema Fledermäuse stimmen die Teilnehmer auf einen interessanten Forscherabend ein. Gegen 22 Uhr können dann bereits die ersten Fledermäuse entdeckt werden. Die Ultraschalllaute der Tiere werden mit Fledermausdetektoren für die Teilnehmer hörbar gemacht. Bei einer Wanderung durch den Wald können vielleicht auch Glühwürmchen erspäht werden. Die Fledermausnachtwanderung endet gegen 23 Uhr am Gondelteich.

Es wird darum gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen und festes Schuhwerk anzuziehen.