Mit dem Frühling im Südharz startet Café-Saison im Helbetal

Friedrichsrode. Ein Südharzer Ausflugstipp: Im Helbetal-Dorf Friedrichsrode beginnt im April die neue Café-Saison.

Das Café in Friedrichsrode öffnet wieder, kündigt Karin Jung an. Es gebe eine Kraft im Frühling, die das Thermometer in die Höhe treibt, Blüten blühen und Bäume grün werden lässt, meint sie. Diese Kraft öffne auch Türen. Unter anderem die des kleinen Cafés in Friedrichsrode. Traditionell gehe es am ersten Wochenende im April los. Das Café öffnet am Sonnabend, 1. April, um 14 Uhr zur diesjährigen Saison. Es gibt brasilianischen Kaffee, Kuchen, verschiedene Tees, Eis und einen kleinen Imbiss.