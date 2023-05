Mit dem Schmerz nicht alleine sein

Heringen. In Heringen gibt es demnächst ein Trauercafé. Wann und wo man gemeinsam trauern kann.

Gerade wenn man trauert, weil man einen geliebten Menschen verloren hat, ist es wichtig, dass man nicht alleine bleibt. Daher lädt der Pfarrbereich Heringen zu einem Trauercafé ein, um darüber zu reden, Unbegreifliches in Worte zu fassen oder zu schweigen. „Wenn das Leid gemeinsam getragen wird, trägt es sich leichter“, so Pfarrerin Sabine Meinhold. Treffpunkt ist am 9. Mai um 14.30 Uhr im Heringer Pfarrhaus.