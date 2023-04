Mit dem Zug zur Walpurgisfeier unterhalb des Brockens: Für den Hexenexpress der Harzer Schmalspurbahnen gibt es noch Tickets

Wernigerode. Die Sonderfahrt der Interessengemeinschaft Harzer Schmalspurbahnen führt am 30. April ab Wernigerode nach Schierke.

Der traditionelle „Harzer Hexenexpress“ der Interessengemeinschaft Harzer Schmalspurbahnen (IG HSB) startet am Sonntag, 30. April, wieder ab Wernigerode. Die Fahrt des bunt geschmückten und bei Groß wie Klein gleichermaßen beliebten Dampfzuges mit Hexen und Teufeln an Bord führe dabei am späten Nachmittag von der „Bunten Stadt am Harz“ über Drei Annen Hohne zur großen Walpurgisfeier in Schierke, teilt Dirk Bahnsen von den Harzer Schmalspurbahnen mit. Die Rückkehr nach Wernigerode erfolge dann gegen 2 Uhr nachts.

Tickets für die außergewöhnliche Sonderfahrt sind derzeit noch online auf der Homepage der Harzer Schmalspurbahnen GmbH unter www.hsb-wr.de sowie bei der Tourist-Information im Rathaus der Stadt Wernigerode erhältlich.