Mit Eisenstangen und Baseballschlägern aufeinander eingeschlagen

Mehrere Zeugen meldeten am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bochumer Straße in Nordhausen. Als Polizisten vor Ort eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Wie sich heraus stellte, schlugen drei Männer mit Eisenstangen und Baseballschläger aufeinander ein. Ein Mann wurde offenbar verletzt. Er hatte sich aber bereits vom Tatort entfernt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

Mit entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert

Der Fahrer eines Seat war am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Rotheshütte in Richtung Netzkater unterwegs. Dabei geriet der 84-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Der Seat drehte sich, rutschte in den Straßengraben und kam auf der Seite zum Liegen. Der 84-Jährige kam ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnten gesundheitliche Probleme zum Unfall geführt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Rollerfahrer zu Fuß geflüchtet

Polizisten wollten am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr in der Ellricher Gartenstraße einen Rollerfahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten flüchtete der Fahrer. Dabei kam er zu Fall. Auch jetzt blieb er nicht stehen, sondern ließ sein Fahrzeug zurück und rannte davon. Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und erstatteten Anzeige. Zum Fahrer wird nun ermittelt.

Rasenmähroboter gestohlen und Smartphone verloren

Im Nordhäuser Frühlingsweg hatten es Diebe in der Nacht auf Dienstag auf einen Rasenmähroboter abgesehen. Der oder die Täter überstiegen eine Mauer und nahmen den Mähroboter samt Ladestation im Wert von etwa 450 Euro mit. Dabei verloren die Unbekannten offenbar ein Smartphone im Garten. Die Beamten stellten das Handy sicher. Die Ermittlungen dauern.

Mann entblößt sich in Nordhausen und belästigt mehrere Kinder

