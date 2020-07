Nordhausen/Ilfeld. Nach einer Attacke mit einem Gürtel hat die Polizei in Nordhausen den flüchtigen Angreifer gestellt. In einer Klinik in Ilfeld kam es zu einem Feuerwehreinsatz.

Mit Gürtel auf Opfer eingeschlagen – Feuerwehreinsatz in Klinik

Mehrere Streifenwagen kamen am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Ostrower Straße in Nordhausen zum Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, hatte dort ein Mann mit einem Gürtel auf einen 50-jährigen Bekannten eingeschlagen. Ein Anwohner sei dem Opfer zu Hilfe geeilt und habe den Täter so von weiteren Angriffen abhalten können.

Polizisten stellten den flüchtigen 28-jährigen Angreifer später an seiner Wohnung. Gegen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr in Krankenhaus im Einsatz

Im Keller der Ilfelder Klinik am Neanderplatz stand am Donnerstagmorgen aufgrund eines technischen Defekts eine Industriewaschmaschine in Flammen. Der Brand sei von Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden, so die Polizei.

Trotz der starken Rauchentwicklung war eine Evakuierung der Klinik nicht nötig. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

