Mit Laternenumzug und Feuerwerk: Nordhausen feiert wieder traditionell Martini

Nordhausen. Interessierte sind am 10. November wieder auf den Blasiikirchplatz in Nordhausen eingeladen. Dort startet die diesjährige Martinifeier. Was Verkehrsteilnehmer beachten sollten.

In Nordhausen wird am Freitag, 10. November, wieder traditionell Martini gefeiert. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 17 Uhr an der Blasii-Kirche, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Dort gibt es Musik und Geschichten über Sankt Martin, erzählt vom Katholischen Pfarrer Steffen Riechelmann und dem Evangelischen Pfarrer Hauke Meinhold.

Gegen 17.30 Uhr startet der festliche Laternenumzug in Richtung Marktplatz. Fackeln und offenes Feuer sind im Rahmen der Martinifeier und beim Umzug nicht erlaubt. Das gilt nicht für Teelichter in Laternen. Auf dem Marktplatz wird Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) Martinsbrezeln teilen und verteilen. Im Anschluss gibt es gegen 18 Uhr das traditionelle Höhenfeuerwerk.

Die Martinifeier wird von der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-Altendorf und St. Jacobi-Frauenberg, der Katholischen Pfarrgemeinde Dom zum Heiligen Kreuz und der Energieversorgung Nordhausen unterstützt.

Im Rahmen der Martinifeier kommt es am Pferdemarkt, in der Kranichstraße, der Engelsburg, am Markt sowie in der Rautenstraße zu Verkehrseinschränkungen.