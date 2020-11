Mit Perspektive zum Bürgermeister

Zehn Jahre war Uwe Merx (CDU) Bürgermeister der eigenständigen Gemeinde Kehmstedt. Nun legt der 60-Jährige, der auch als kritischer und unbequemer Geist gilt, zum Ende des Monats sein Amt nieder. Doch die Fußstapfen, die Merx seinem Nachfolger hinterlässt, sind groß. Zur Wahl am 15. November stellen sich gleich zwei Einzelbewerber der Herausforderung, diese auszufüllen. In zwei separaten Beiträgen stellen wir die Kandidaten vor.

Der zweite Kehmstedter, der Ortschef werden möchte, ist der parteilose Uwe Ropte. Seit Ewigkeiten lebt der gebürtige Bleicheröder in dem 450-Seelen-Dorf, das mit ihm als möglichen Bürgermeister zukunftsfähig bleiben und werden soll. Daher wurde der 51-Jährige im Ort von verschiedenen Leuten angesprochen, ob er nicht das Amt ausfüllen könne. Argumentiert wurde dabei mit seiner juristischen Erfahrung als Rechtsanwalt und als Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes im Kyffhäuserkreis.

Bei beiden habe er viel mit Menschen zu tun, müsse Themen beraten, Interessen vertreten und Lösungen für Probleme finden. „Ein Stück weit wie ein Bürgermeister. So die Begründung, die mich letztlich selbst überzeugte“, erzählt der Kehmstedter.

Ehrenamtliche Dorfkümmerer sind für das soziale Leben wichtig

Zukunftsorientierte Ansatzpunkte, die Ropte interessant findet, sind Projekte, die die ländliche Regionen unterstützen und fördern. Wie etwa die „Dorfkümmerer“, die sich ehrenamtlich um das soziale Leben im Dorf kümmern.

Ein Aspekt, den Ropte in Kehmstedt für ausbaufähig hält. Zumal es keine Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs oder eine Arztpraxis in der Ortschaft gibt. „Das sehe ich als zunehmendes Problem, bei dem ein Dorfkümmerer helfen könnte.“

Keine Illusion macht sich der Vater von Zwillingen auch beim Thema Arbeitsplätze. „Wir haben zwar ein paar Gewerbetreibende, aber das ist nicht die Masse. Daher ist es umso wichtiger alle Hebel in Bewegung zu setzen, um etwas für junge Familien, Kinder und Jugendliche zu schaffen“, so Uwe Ropte, der diesen in Kehmstedt eine Zukunftsperspektive bieten möchte. Als gutes Beispiel hebt er den Kindergarten hervor. Defizite sieht er hingegen beim Spielplatz, der stärker forciert werden könne. Jedoch müsse alles mit Augenmaß angegangen werden.

Auch die Eigenständigkeit der Gemeinde erachtet Ropte als wichtiges Thema. Sollte es jemals wieder zur Diskussion stehen, möchte er gerne die Einwohner mit einer Bürgerbefragung einbeziehen. Zudem findet der Bürgermeisterkandidat es wichtig, Vereine, wie beispielsweise den der Schützen, Sportler und Kirmesburschen oder auch die Kirchgemeinde, insbesondere durch die Kommune zu fördern.

Bürger zur Eigenständigkeit befragen

„Denn in aktiven Vereinen findet sich die Dorfbevölkerung wieder und lässt ein Gemeinschaftsgefühl entstehen“, erklärt Ropte. Eine Chance für eine kleine Gemeinde wie Kehmstedt kann aber auch die Digitalisierung im Zuge eines Breitbandausbaus sein, glaubt der Bürgermeisterkandidat.

„So können durch diverse Home-Office-Strukturen durchaus auch Arbeitsplätze bei uns im Dorf entstehen“, meint der 51-Jährige, der für neue Sachen offen ist und sich als umgänglichen Menschen charakterisiert.

Überdies könne er gut zuhören, sei kompromissfähig, aber auch hartnäckig.