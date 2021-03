Mit Quad verunglückt: 34-Jähriger schwer verletzt – Kind erleidet Schock

Leimbach. Bei einem Unfall ist in Nordhausen ein Quad-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann soll zuvor zwei Kinder durch seine Fahrweise gefährdet haben.

Am Sonntagabend ist ein 34-jähriger Quad-Fahrer im Nordhäuser Ortsteil Leimbach bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei er gegen 19.40 Uhr in der Straße an der Bachlage mit hoher Geschwindigkeit gefahren und habe dabei mit seiner Fahrweise zwei Kinder gefährdet. Deren Eltern sie gerade noch aus dem Gefahrenbereich ziehen konnten. Der Mann verlor dann auf der leicht abschüssigen Straße die Kontrolle über das Quad, kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Hydranten und einem Findling.

Das Quad überschlug sich mehrfach, bevor es etliche Meter entfernt zum Stehen kam. Dabei beschädigte es noch einen Zaun eines Grundstückes, so die Polizei. Der 34-Jährige blieb schwer verletzt liegen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestanden habe, sei im Krankenhaus eine Blutprobe des Mannes genommen worden. Ein 12-jähriges Kind stand unter Schock und musste ärztlich behandelt werden.

Das Quad war weder angemeldet noch versichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

