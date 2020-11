Mit Schwung und Elan zur Bürgermeisterin

Zehn Jahre war Uwe Merx (CDU) Bürgermeister der eigenständigen Gemeinde Kehmstedt. Nun legt der 60-Jährige, der auch als kritischer und unbequemer Geist gilt, zum Ende des Monats sein Amt nieder. Doch die Fußstapfen die Merx seinem Nachfolger hinterlässt sind groß. Zur Wahl am 15. November stellen sich gleich zwei Einzelbewerber der Herausforderung, diese auszufüllen. In zwei separaten Beiträgen stellen wir die Kandidaten vor.

Den Anfang macht eine Ur-Kehmstedterin. Eva-Maria Ostwald ist in dem 450-Seelen-Ort keine Unbekannte. Schließlich führte die Mutter zweier Kinder das Festkomitee zum sehr erfolgreichen Dorfjubiläum 2019 an. „Alle zusammen haben wir unser Dorffest gestaltet“, schwärmt die 38-Jährige rückblickend. Und genau mit diesem Schwung und Elan, den das Jubiläum für das Dorf mitbrachte, möchte Ostwald weiter machen. Nur eben als Bürgermeisterin. Politische Erfahrung bringt die parteilose Kehmstedterin auch schon mehr als ein Jahr mit. Denn seit Mai des vergangenen Jahres ist sie Mitglied des hiesigen Gemeinderates. Obwohl sie noch nie einen Gedanken daran verschwendet hat, in eine Partei einzutreten. Wichtiger sei ihr, vor Ort für die Leute da zu sein.

Erste Gedanken über ihre Kandidatur erwägte die Sachbearbeiterin des Nordhäuser Landratsamtes jedoch erst, als Einwohner Kehmstedts sie konkret fragten, ob sie nicht Bürgermeisterin werden wolle. „Daraufhin habe ich zunächst persönlich und vor allem mit meiner Familie zuhause die Entscheidung abgewägt. Seither stehen mein Lebensgefährte und meine Eltern voll hinter meinem Wunsch Bürgermeisterin zu werden“, verrät Ostwald. Aber auch das bisher Erreichte möchte die Kehmstedterin pflegen und am Laufen halten. Dazu zählt für die 38-Jährige nicht nur der ausgebaute Kindergarten sondern auch die Feuerwehr mit ihrem neuen Gebäude, welche ihr sehr am Herzen liegt. Für letzteres setzt sie sich schon eifrig ein.

Doch Eva-Maria Ostwald macht sich auch nichts vor. Aus Erfahrung mit der Organisation des Dorffestes und als Gemeinderatsmitglied weiß sie, das man vorangehen und sein Herzblut den anderen mitgeben können muss. „Zudem muss man ab und an auch Entscheidungen treffen, die manchmal unangenehm sind. Darüber bin ich mir im Klaren“, erzählt Ostwald. Sie selbst komme gut mit Leuten zurecht, da sie sich als offenen Typ einschätzt. Außerdem setze sie sich gern Ziele und holt Zweitmeinungen ein.

Obgleich sich in Kehmstedt die vergangenen zehn Jahre viel getan hat, so verfolgt Eva-Maria Ostwald noch weitere Ziele. Neben der Fortführung der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit fehlen der jungen Frau überall noch die I-Tüpfelchen. So möchte sie beispielsweise wieder eine Sprechzeit des Bürgermeisters etablieren, eine Internetseite erstellen und die Dorfchronik erneuern. Die Verlängerung des Bürgersteigs Richtung Friedrichsthal und die Überdachung am Sportplatz seien schon angestoßen. Darüber hinaus zeige die aktuelle Umleitung durch den Ort, das die bestehende 30er-Zone erweitert werden muss.

Den zweiten Kandidaten stellen wir in den nächsten Tagen vor.