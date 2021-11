Mit Taschenlampe durch die Brennerei

Nordhausen. Ein Nordhäuser Museum hält wieder einmal ein ganz besonderes Angebot bereit.

Eine Taschenlampenführung bietet die Nordhäuser Traditionsbrennerei am Freitag, 19. November, um 20 Uhr an. Thomas Müller, Leiter der Brennerei, führt die Besucher durch die nächtliche Kornbrennerei mit dem Fasskeller, der Branntwein-Niederlage und dem Brennraum. Dazu gibt es natürlich ein paar Kostproben für die Gäste. Karten für den Abend sind für 15 Euro im Hofshop der Traditionsbrennerei in der Grimmelallee 11 noch erhältlich.