Mit vereinten Kräften das Ziel erreicht: Ein Kinderparadies in Nordhausen ist jetzt wieder komplett

Nordhausen. Die Lücke im Garten der Kinderkrippe in Nordhausen ist endlich verschwunden. Eltern und Sponsoren machen dem Zwergenschlösschen ein tolles Geschenk.

Ein Kinderparadies ohne Rutsche? Melanie Schade will den Verlust nicht akzeptieren. „Das gehört doch zur Grundausstattung“, sagt sie. Auch Stefanie Mager zögert keinen Moment: „Da müssen wir etwas unternehmen.“ Die beiden Frauen sind die Elternsprecherinnen der Kinderkrippe Zwergenschlösschen in der Geschwister-Scholl-Straße.

Das Frühjahr hält den Schock bereit. Im schönen Garten der Krippe gibt es ein Problem. Die große Rutsche ist in die Jahre gekommen. Die Mängel lassen dem Prüfer keine andere Wahl: Das Spielgerät muss gesperrt und abgebaut werden.

Die Lücke tut weh. Traurig schauen nicht nur die Kinder auf diese Brachfläche. Das Zwergenschlösschen gehört zum Jugendsozialwerk. Der Weg zu einem neuen Spielgerät müsste über das Rathaus führen. Den Wartenden droht eine harte Geduldsprobe. Vom gestellten Antrag über den Fluss der Finanzen bis zur Realität – das kann dauern. Ein Sprint ist nicht zu erwarten, ein Marathon schon eher. Die neue Rutsche hätte wohl mehr als ein Jahr auf sich warten lassen, ahnen die Eltern. Und deshalb reagieren sie.

Gemeinsam sind wir stärker. Mit vereinten Kräften haben es Eltern, Sponsoren und Kinderkrippe geschafft: Das Zwergenschlösschen hat einen neuen Rutschturm. Foto: Jens Feuerriegel

Melanie Schade und Stefanie Mager wollen das Schicksal nicht einfach so hinnehmen. Sie starten eine Aktion, suchen Sponsoren und finden acht, die Geld spenden. Die Kreissparkasse hilft sofort, ebenso die Wohnungsbaugenossenschaft. Unternehmen wie die Landschaftsarchitektur LA 21, die Imvesto Investment- und Beteiligungs GmbH und die HS Industrie Service GmbH beteiligen sich gern. Aber auch Kühlewinds Edeka-Markt in Ost, der Elementhaar-Friseursalon in der Poststraße und die Filiale der Württembergischen Versicherung in der Richard-Wagner-Straße unterstützen das Projekt mit Geldspenden. Da zudem Eltern und Mitarbeiterinnen der Krippe ihre Portemonnaies öffnen, kommen am Ende knapp 4200 Euro zusammen. Alle Beteiligten sind happy. Die Summe reicht, um den Wunsch zu erfüllen. Das Kinderparadies ist gerettet.

Der Baggerservice Röder aus Werther leistet die Erdarbeiten. Die Bleicheröder Firma VSV Kröner stellt den Bagger zur Verfügung. Und die Biberbude-Holzmanufaktur aus Werther krönt den Aufbau, indem sie den Aufgang zum Geschenk erklärt. Die Eltern sind begeistert. „Wir sind wahnsinnig stolz auf das Erreichte“, sagt Melanie Schade. An diesem Beispiel sehe man, betont sie, „dass in Nordhausen vieles möglich ist, wenn man zusammenarbeitet und ein gemeinsames Ziel verfolgt“.

Das Zwergenschlösschen ist die einzige reine Kinderkrippe in der Stadt. 48 Mädchen und Jungen finden Platz in der schmucken Villa, die schon seit 75 Jahren als Krippe dient. Ab der neunten Woche können Kinder hier betreut werden. Die ältesten Schützlinge sind Dreijährige. In welchen Kindergarten sie anschließend wechseln, entscheiden die Eltern. Das Einzugsgebiet vom Zwergenschlösschen ist die gesamte Stadt – bei freien Kapazitäten auch darüber hinaus.

Krippenleiterin Sylvia Kirhacz schaut froh auf den Rutschturm. Die Kinder haben das neue Spielgerät sofort in ihr Herz geschlossen. Lia, Mathilda und Franz sind die Ersten, die es erobern. Quietschvergnügt sausen sie die Rutsche herab. Fröhlich lachend landen sie im Sand. Allein für dieses Kinderglück hat sich all der Aufwand gelohnt.