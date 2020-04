Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wolkramshausen: Mit Wildschwein kollidiert

Eine 56-jährige Autofahrerin kollidierte am Montag gegen 5.30 Uhr in ihrem Mercedes auf der Straße zwischen Wolkramshausen und Nohra mit einem Wildschwein. Das Tier verendete nach Angaben der Polizei, das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Frau wurde den Angaben zufolge leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle kam es für etwa 30 Minuten zu Behinderungen.