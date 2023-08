Mittelalterliche Höfe im Südharz öffnen zu großem Fest

Die Stadt kurz hinter der Landesgrenze lädt am Wochenende zu einem besonderen Fest ein. Und auch andernorts stehen interessante Termine an. Ein Überblick.

Stolberg lädt zum Stadtfest mit vielen Hornbläsern

Stolberg feiert mit seinen „Stolberger Histörchen“ am 3. September sein Stadtfest. 14 mittelalterliche Höfe bieten Platz für Musiker, Kunsthandwerker und andere Künstler. Im Mittelpunkt steht ein Hornkonzert um 12 Uhr auf dem Marktplatz. Die Jagdhorngruppen mit mehr als 100 Mitwirkenden geben zudem zahlreiche Wanderkonzerte in der Stadt. Feierlich in diese einziehen wollen sie am Morgen: Der Festumzug startet 9.30 Uhr am Bahnhof.

Führung durch Sangerhäuser Friedwald

Mehr über die Bestattung in freier Natur erfahren Interessierte am 2. September im Friedwald Sangerhausen bei einer Tour mit dem zuständigen Förster. Sie beginnt um 14 Uhr. Anmelden sollte man such telefonisch unter 06155 / 848100 oder online: www.friedwald.de/sangerhausen.

Bücherspenden für großen Markt willkommen

Für den großen Büchermarkt am Samstag, 9. September auf dem Blasiikirchpatz sammelt der Kinder-Kirchen-Laden noch Bücherspenden. Die Bücher können täglich zwischen 8 und 18 Uhr im Blasii-Pfarrhaus abgegeben oder einfach ins Foyer gestellt werden. Verkauft werden sollen sie zum Kilopreis von drei Euro zugunsten der Arbeit des Kinder-Kirchen-Ladens.

Sozialausschuss vom Nordhäuser Kreistag tagt

Der Inklusionsplan für den Landkreis Nordhausen ist ein Thema der nächsten Sozialausschuss-Sitzung des Kreistages. Diese ist für Mittwoch, 6. September, geplant. Beginn ist 16 Uhr in der Turnhalle vom Förderzentrum St. Martin, August-Bebel-Platz 32. Auch diese Schule selbst wird vorgestellt, ebenso der neue Schulnetzplanentwurf.