Mitteldeutsche Kurzfilmnacht im Nordhäuser Kino

Nordhausen. Filmpalast Nordhausen zeigt am 2. Dezember die besten Kurzfilme aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt – auch ein Oscar-Gewinner ist mit dabei.

Acht Kurzfilme, acht verschiedene Welten: Eine junge Peruanerin will in ihrem Dorf etwas verändern und kandidiert als erste Frau für die Regionalwahlen, ein 81-jähriger Ingenieur verliert sich im Techno-Tanz, ein junger Syrer will dem Gräuel des Krieges entfliehen, doch seine Mutter hat eine andere Vorstellung von Heldentum.

Wer einmal in den Bann des kurzen Films geraten ist, kommt so schnell nicht wieder davon los. In wenigen, aber dafür umso intensiveren Bildern werden Geschichten erzählt, die unter die Haut gehen. Der Filmpalast Nordhausen zeigt am Freitag, den 2. Dezember, ab 20 Uhr, in einer Kurzfilmnacht die besten mitteldeutschen Kurzfilme in den Kategorien Animation, Dok, Fiktion und Experimental.

Alle Filme sind Preisträger des diesjährigen mitteldeutschen Kurzfilmfestivals Kurzsuechtig, das vom 29. Juni bis 3. Juli in Leipzig stattfand. Als größtes Kurzfilmfestival für mitteldeutsche Produktionen gibt das Kurzsuechtig-Festival Filmschaffenden aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Gelegenheit, ihre aktuellen filmischen Arbeiten auf der großen Leinwand zu präsentieren.

Mit im Programm ist auch der Kurzfilm „Eigenheim“, der diesen Herbst in Los Angeles einen Studenten-Oscar gewonnen hat. Der Film thematisiert einfühlsam die Wohnungsnot eines Rentnerpaares in einer deutschen Großstadt.

Tickets sind an der Abendkasse oder online unter www.nordhausen.filmpalast.de erhältlich.