Mobiler Hofladen feiert Premiere in Berlin

Der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser präsentiert die Region in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem neuen mobilen Hofladen, der individuell im Design der Tourismusregion Südharz Kyffhäuser gestaltet wurde, auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Gemeinsam mit regionalen Produzenten und Direktvermarktern wird der Verband die Region Südharz-Kyffhäuser vom 17. bis 26. Januar bei der 85. Auflage der einzigen internationalen Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau dieser Art mit rund 400.000 Besuchern, vorstellen.

Beste Lage direkt neben der Bühne

„Mit unserem Hofladen werden wir natürlich auffallen am Thüringer Gemeinschaftsstand, zumal wir einen guten Standplatz direkt an der Bühne haben und damit die Aufmerksamkeit der vielen Messebesucher auf unsere Region lenken wollen“, freut sich Matthias Deichstetter vom Tourismusverband. „Gerade auf der Grünen Woche ist es wichtig, den kulinarischen Genuss in den Mittelpunkt zu stellen, und deshalb unterstützen uns in Berlin wieder verschiedene Erzeuger aus unserer Region.“

Neue Imagebroschüre wirbt um Touristen

„Natürlich haben wir auch Informationen zu unseren touristischen Angeboten dabei“, erklärt Jessica Piper, ebenfalls vom Tourismusverband. „So haben wir nicht nur unser Gastgeberverzeichnis und unser Gutscheinheft neu aufgelegt, auch unsere Imagebroschüre haben wir pünktlich zur Grünen Woche völlig neu überarbeitet und gestaltet.“ Seit 2017 präsentiert der Tourismusverband die Region Südharz-Kyffhäuser auf der Grünen Woche unterm Berliner Funkturm.