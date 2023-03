Mobilfunkanbieter erweitert Standort im Landkreis Nordhausen – Mehr Bandbreite für die Gemeinde Harztor

Harztor. 5G macht es möglich: Wo es im Südharz nun besseren Empfang und mehr Bandbreite gibt. Und welche Pläne die Telekom für den Landkreis Nordhausen in den nächsten Jahren hat.

Die Mobilfunk-Versorgung in der Gemeinde Harztor ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür einen Standort mit 5G erweitert. Durch den Ausbau vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in Harztor und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Die Telekom betreibt jetzt im Landkreis Nordhausen 36 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 97 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 25 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.