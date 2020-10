Mobilitätswende zum Ausprobieren und Anfassen in Nordhausen

Im Minutentakt surren sie fast geräuschlos über den Asphalt des Autodroms, während sie kein Gramm schädlicher Treibhausgase vor Ort in die Luft pusten. Wer möchte, drückt bei den Stromern so richtig aufs Gaspedal und erprobt damit den Beschleunigungsvorteil zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Lastenräder und E-Bikes gibt es ebenfalls zum Testen beim 2. Mitteldeutschen Tag der Elektromobilität auf dem Nordhäuser Autodrom.

„Ausprobieren und Anfassen“ sei der große Vorteil gegenüber manch anderen lokalen Automessen, bei denen man sich zwar informieren, aber nur maximal ins Fahrzeug setzen kann, so Intrasol-Geschäftsführer Sebastian Kupfer. Zusammen mit den Landesenergieagenturen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen haben er und seine Nordhäuser Firma Intrasol die zweitägige Veranstaltung organisiert.

Während am Freitag das Autodrom seine Pforten zunächst für Fachbesucher aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Politik öffnete, stand das Verkehrssicherheitsgelände am Samstag allen anderen Interessierten zur Verfügung. Und die kamen zahlreich. Praktisch dabei war der Transfer mit dem Elektro-Bus zum Veranstaltungsort beziehungsweise die Exkursion zum Ladepark Im Krug, der sich aktuell in der Testphase befindet. Workshops und Vorträge für Fachbesucher widmeten sich unter anderem der neuen Lithium-Ionen-Produktion der chinesischen Firma CATL, die derzeit am Erfurter Kreuz ein Werk baut, das im Jahr 2022 mit der Produktion von Batteriezellen für Elektroautos beginnen soll. Weiter Fachvorträge gab es zu alternativen Antriebsoptionen sowie der Widerlegung von Mythen und Vorurteilen, um den e-mobilen Umstieg zu fördern.