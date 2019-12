Modellbahnen ziehen in Nordhausen 300 Besucher in ihren Bann

Der Andrang ist groß. Obwohl die Mitglieder des Nordhäuser Modellbahnclubs ihre Ausstellung in einer halben Stunde schließen wollen, reißt der Besucherstrom am Sonntagnachmittag nicht ab. „Rausschmeißen tun wir aber keinen“, sagt Ronald Meißner. Der Vorsitzende des insgesamt 21 Mitglieder zählenden Vereins freut sich über den Zuspruch, den die Modellbahner mit ihrer Austellung erfahren, die für sie eine ganz besondere Bedeutung hat.

Um die zu verstehen, muss Ronald Meißner kurz in die Historie der Modellbahngeschichte in Nordhausen eintauchen. „1950 trafen sich die ersten Modellbahnfreunde in den Kellerräumen des Eisenbahnerclubhauses. Ihre erste Ausstellung organisierten sie dann 1954. Das ist nun 65 Jahre her, und das haben wir zum Anlass genommen, eine Ausstellung zu organisieren“, erläutert er. Und die findet in den Clubräumen in der Straße der Genossenschaft statt.

Neues Vereinsdomizil war anfangs eine Baustelle

Erst seit vier Jahren haben die Modellbahnfreunde hier ihr Domizil. Zuvor hatten sie ihr Reich bei Nordbrand. „Da mussten wir dann plötzlich 2015 raus und sind hier untergekommen“, sagt der Vereinschef. Zeit, um die Räume vorher herzurichten, blieb nicht. „Wir zogen auf eine Baustelle“, erinnert sich Ronald Meißner. Gut eineinhalb Jahre sei nicht an Modellbahnen zu denken gewesen. Erst im Rahmen eines Tages der offenen Tür 2017 präsentierten die Clubmitglieder erstmals der Öffentlichkeit ihre neue Wirkungsstätte. Und die ist inzwischen kaum wiederzuerkennen. Davon können sich auch die Besucher überzeugen, denen bei der Ausstellung einiges geboten wird.

Sie werfen einen Blick in die Schauvitrinen, stöbern an den Schnäppchenständen auf der Suche nach etwas Brauchbarem für ihre eigene Anlage zu Hause oder fachsimpeln mit den Vereinsmitgliedern. Die meisten Gäste verweilen jedoch an den clubeigenen H0- und TT-Anlagen und beobachten, wie dort die Züge ihre Runden drehen. Dazu gehört auch der vierjährige Marvin Wernecke aus Nordhausen. „Der Kleine interessiert sich dafür, hat selbst zwei Eisenbahnen zu Hause. Ich bin nur mitgegangen“, sagt sein Vater Matthias Meyer. Wenn er mal groß ist, könnte er sich auch vorstellen, dem Club beizutreten.

Das hört Ronald Meißner gern. Denn wie jeder andere Verein auch, könnten die Modellbahner Nachwuchs gut gebrauchen. „Da sieht es wirklich schlecht aus“, so der Vereinschef. Doch etwas Hoffnung gibt es. Denn Fahrt aufgenommen hat die Nachwuchsabteilung nun durch die Mitgliedschaft zweier Jugendlicher. Einer von ihnen ist der 14-Jährige Manuel Haase. Über das Internet sei er auf den Modellbahnclub aufmerksam geworden, erzählt der Schüler. Seine Neugier war geweckt und hält an. Nun tüftelt er gemeinsam mit den anderen Mitgliedern an den clubeigenen Anlagen, „die eigentlich nie so richtig fertig werden“, meint Ronald Meißner.

Auch künftig möchte der Verein die Jugendarbeit weiter voranbringen, hat dafür nun finanzielle Unterstützung vom Landkreis bekommen. Stefan Nüßle (CDU) nutzt die Ausstellung, um dem Vereinschef einen Scheck in Höhe von 200 Euro zu überreichen. Geld, das die Modellbahner schon gut anzulegen wissen, meint Ronald Meißner.