Molchhütte demnächst offen

Der farbige Wagen soll als neues Informationszentrum über die zahlreichen und in großer Vielfalt in der Region vorkommenden Amphibien dienen.

Hainrode. Am 25. August sind Interessierte im Teichtal willkommen.

Am 25. August haben Interessierte das nächste Mal Gelegenheit, die im Juli eröffnete Molchhütte im Teichtal kennenzulernen. Von 15 bis 17 Uhr können sie in dem Informationszentrum einen Blick in die interessante Lebenswelt der Amphibien werfen, teilte der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser mit. Das Team des Verbands warte dort mit vielen Informationen, einem Teichtal-Quiz, einem Film über das Leben der Molche und Kröten sowie Bastel- und Spielangeboten auf. Zahlreiche Projekte für Kinder verschiedener Altersgruppen, Familien und Wandergruppen könnten eingesehen werden.

Anmeldungen unter Telefon: 03631/4966978 sind erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen.