Mopedfahrer nach Unfall auf Kreuzung in Nordhausen verletzt und im Krankenhaus

Nordhausen. Die Polizei untersucht weiter den Unfallhergang.

Ein Mopedfahrer musste am Dienstag nach einem Unfall auf der Nordhäsuer Kreuzung Parkallee, Beethovenring, ins Krankenhaus gebracht werden. Er fuhr mit seiner S 51 gegen 16.35 Uhr auf der Parkallee in Richtung Niedersachswerfen. Auf der Kreuzung kollidierte er mit dem VW Polo einer 25-jährigen Frau, die aus entgegengesetzter Richtung kommend, vor ihm nach links in Richtung Beethovenring abbog, heißt es im Bericht der Polizei.

Der 17-jährige Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache, insbesondere zur Ampelschaltung, dauern an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

