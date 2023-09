Motorradfahrer bei Unfall auf Bundesstraße im Kreis Nordhausen verletzt

Harztor. Bei einem Zusammenprall mit einem Verkehrszeichen ist ein Motorradfahrer im Landkreis Nordhausen verletzt worden. Es kam vorübergehend zu Behinderungen auf der Bundesstraße.

Auf der Bundesstraße 81 in der Gemeinde Harztor (Landkreis Nordhausen) hat sich nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt am Sonntag zur Mittagszeit ein Motorradunfall ereignet. Laut Polizei war ein 34-Jähriger mit seiner Suzuki in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Verkehrszeichen kollidiert.

Der Motorradfahrer verletzte sich dabei und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Behinderungen im Straßenverkehr.

