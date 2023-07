Motorradfahrer bei Unfall im Landkreis Nordhausen schwer verletzt

Trebra. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Landkreis Nordhausen davongetragen. So kam es dazu:

Auf der Straße zwischen Trebra und Helenenhof im Landkreis Nordhausen ist am Mittwochvormittag in Motorradfahrer verunglückt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einer scharfen Kurve. Beim Durchfahren der Kehre habe der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Dabei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

