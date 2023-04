Motorradfahrer flüchtet nach Unfall auf Nordhäuser Grimmelallee

Nach einem Unfall in Nordhausen flüchtet ein Motorradfahrer. Dieser kann jedoch von der Polizei aufgespürt werden. (Symbolbild)

Nordhausen. Ein Motorradfahrer beschädigt in Nordhausen einen Pkw und stürzt. Danach entfernt er sich jedoch vom Unfallort. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Ein Motorradfahrer hat am Freitag gegen 17 Uhr in der Grimmelallee in Nordhausen einen leichten Unfall mit einem Pkw verursacht und ist geflüchtet. Laut Zeugen fuhren beide Fahrzeuge hintereinander, als der Motorradfahrer beschleunigt, die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritt und dann aufgrund stockenden Verkehrs stark abbremsen musste.

Dabei geriet sein Motorrad gegen einen Bordstein und er fiel zu Boden. Das Motorrad rutschte gegen den vorausfahrenden Pkw. Anschließend entfernte sich der scheinbar leicht verletzte Motorradfahrer.

Er konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wird wegen Unfallflucht und Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt.

