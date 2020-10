Motorradfahrer und Sozius in Nordhausen verletzt - Einbrecher scheitern in Bleicherode

Motorradfahrer und Sozius verletzt

Der Fahrer eines Skoda fuhr am Sonntag gegen 16.30 Uhr in Nordhausen auf der Straße Vor dem Hagentor. Als er nach links in die Wallrothstraße einbog, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der auf der Wallrothstraße fuhr und der abbiegenden Hauptstraße folgend auf die Straße Vor dem Hagentor fahren wollte. Der Motorradfahrer und sein Mitfahrer kamen verletzt ins Krankenhaus.

Einbrecher scheitern

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Bleicherode einzudringen. Als der Bewohner am Sonntagabend zurückkehrte, stellte er Schäden an seiner Wohnungstür fest. Beim Versuch, die Wohnungstür zu öffnen, scheiterten die Täter, sodass nichts gestohlen wurde. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

