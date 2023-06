Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Nordhausen schwer

Bei einem Unfall an einer Ampel in Nordhausen ist ein Motorradfahrer am Freitagmorgen schwer verletzt worden (Symbolbild).

Nordhausen. Ein 19-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an einer Ampel schwer verletzt worden. Die Unfallstelle musste gesperrt werden.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Nordhausen bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich die Kollision an einer Ampel in der Kasseler Landstraße.

Während der 40-jährige Autofahrer unverletzt blieb, sei der Kradfahrer in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallstelle sei kurzzeitig gesperrt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, wie die Polizei mitteilte.

