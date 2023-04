Mountainbike in Nordhausen gestohlen – Polizei sucht Zeugen für den Raub

Nordhausen. Wer hat etwas gesehen? Und wieder einmal waren in Nordhausen Langfinger am Werk. Wo und wann in der Rolandstadt erneut ein Fahrrad verschwand:

Abermals ereignete sich in Nordhausen ein Diebstahl eines Fahrrades. Demnach schloss eine Nordhäuserin ihr Mountainbike auf einem Hinterhof in der Hesseröder Straße an einen dortigen Fahrradständer an.

Am 14. April gegen 3.30 Uhr musste sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass das Moutainbike nicht mehr vor Ort war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Bulls Sharptail.

Wer Angaben zum Verbleib des Rades beziehungsweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631 / 960.