Müllabfuhr im Kreis Nordhausen an anderen Tagen

Durch die Osterfeiertage kommt es im Kreis Nordhausen zu Terminänderungen bei der Rest- und Bioabfallentsorgung sowie bei der Abfuhr der Gelben Säcke. Alle Behälter, deren regulärer Abfuhrtermin der 6. April ist, werden bereits am 4. April entleert. Alle weiteren Entsorgungen, in der Woche vor Ostern, werden um jeweils einen Tag vorgezogen. Am Karfreitag sowie Ostermontag erfolgt keine Entsorgung. Deshalb beginnt die Entsorgung in der Woche nach dem Fest am Dienstag, 14. April. Alle weiteren Termine verschieben sich um einen Tag nach hinten. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Sammelstelle für Elektroaltgeräte geschlossen. Die Abfallservicestation der Südharzwerke und die Deponie Nentzelsrode sind zurzeit samstags geschlossen.