Müllabfuhr wird verschoben

Nordhausen. Durch die Osterfeiertage ist die Müllentsorgung ein Tag früher.

Durch die Osterfeiertage kommt es im Landkreis Nordhausen zu Terminverschiebungen bei der Rest- und Bioabfallentsorgung, der Wertstoffabfuhr der Gelben Säcke sowie Papier und Pappe. So wird der reguläre Abfuhrtermin um einen Tag vorgezogen. Am Karfreitag sowie Ostermontag erfolgt keine Entsorgung. Deshalb beginnt die Abfuhr in der Woche nach dem Osterfest erst am Dienstag, 6. April. Alle weiteren Termine schieben sich einen Tag nach hinten. Letzter Entsorgungstag ist Samstag, 10. April.

Das hiesige Abfallwirtschaftszentrum in Nentzelsrode hat am Ostersamstag geschlossen. Die Abfallservicestation auf dem Betriebshof Robert-Blum-Straße 1 in Nordhausen hat Ostersamstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.