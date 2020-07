Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müllberge statt Kleiderspenden in Südharzer Containern

Der Markt für Altkleider ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie faktisch zusammengebrochen. Mit dieser Situation muss auch der Horizont-Verein in Nordhausen zurechtkommen, teilt dessen Geschäftsführer René Kübler mit. Der gemeinnützige Verein ist im Südharz für bis zu 50 Altkleider-Container der ehemaligen Lift gGmbH verantwortlich. „Aber wir kommen mit dem Entleeren kaum noch hinterher, auch die Großcontainer der Verwerter sind teilweise schon voll und die Preise sind in den zurückliegenden Wochen in den Keller gerauscht”, beschreibt der zuständige Bereichsleiter Jörg Wolf die Situation.

Der Horizont stellt die Kleidung im Stöbereck und der Möbelbörse (EIC) für eine Aufwandsentschädigung bereit. Der Erlös wird dafür verwendet, um Abholung, Aufbereitung und Weiterversand zu realisieren. Durch die Pandemie komme es jedoch zu einer besonders intensiven Befüllung, so dass bisherige Abholzyklen nicht immer ausreichen. Erschwerend kommt laut Verein das mitunter fatale Entsorgungsverhalten der Bürger hinzu: So finden die Weiterverwerter in den Säcken bis zu 50 Prozent Hausmüll, der einfach so in den Kleidercontainer gewandert ist.

Der Horizont-Verein bittet daher um ein Umdenken: Mit dem Verhalten werde ein gesellschaftlicher Schaden verursacht. „Wir wollen mit unseren Aktivitäten natürlich auch den regionalen, ökologischen Kreislauf unterstützen und setzen auf eine Wiederverwertung der getragenen Kleidungsstücke”, meint Wolf. So bekommt diese Kleidung ein „zweites Leben”. Gerade in Zeiten, in denen direkt die Folgen der Pandemie sicht- und erlebbar werden, bemerkten Mitarbeiter im Stöbereck eine erhöhte Nachfrage nach getragenen und damit preiswerten Kleidungsstücken.

Sollte sich das Entsorgungsverhalten allerdings nicht ändern, dann geht Jörg Wolf von einer Reduzierung der aufgestellten Container aus. „Diese Entwicklung wollen wir jedoch aus gesellschaftlicher Sicht vermeiden und das System weiterhin aufrechterhalten, bitte unterstützen Sie uns hierbei” appelliert er.