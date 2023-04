Müllentsorgung verschiebt sich im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Durch die bevorstehenden Feiertage findet Müllentsorgung jeweils einen Tag später statt.

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage kommt es zu Terminverschiebungen bei der Rest- und Bioabfallentsorgung sowie der Wertstoffabfuhr der Gelben Säcke und des Papieres. Die Montagsentsorgung am 1. Mai sowie alle in der Woche anfallenden Entsorgungen verschieben sich um einen Tag nach hinten. Somit endet in der Woche die letzte Entsorgung am Samstag, dem 6. Mai. Die Donnerstagsentsorgung, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), wird auf Freitag, 19. Mai, verschoben. Die Entsorgung vom Freitag erfolgt am Samstag, 20. Mai. Die Entsorgung am Pfingstmontag, 29. Mai, sowie alle in der Woche anfallenden Entsorgungen werden ebenfalls um einen Tag nach hinten verschoben. Somit endet die letzte Entsorgung am Samstag, 3. Juni.