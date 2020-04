Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müllsünder sorgen in Nordhausen für Ärger

Mit großem Aufwand müssen die Beschäftigten der Stadt oder der Südharzwerke momentan Müll im Stadtgebiet beziehungsweise in der Natur beseitigen. Das kostet Zeit und Geld. „Diese Ressourcen würden wir lieber für die Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, wie etwa Plätzen, Spielplätzen und Grünanlagen verwenden“, so Steffen Meyer, zuständiger Leiter des Sachgebiets Umwelt und Grünordnung. Mitarbeitende der Beschäftigungsförderung der Stadt beseitigten in den vergangene Tagen eine größere Müllansammlung in Nordhausen-Nord. Das Verhalten einzelner sei mit Blick auf das ausreichende Angebot zur Beseitigung der verschiedensten Abfälle im Landkreis völlig unverständlich, konstatiert Meyer.