Roswitha Bergmann vom Förderkreis der St.-Michaelis-Kirche an der Vitrine, die nun die Fundstücke aus der Stadtkirche zeigt.

Münzschatz in Heringer Kirche gefunden

Heringen. In der St.-Michaelis Kirche in Heringen wurde ein kleiner Schatz gefunden - dank eines faulen Balkens.

Wie so oft im Leben spielt der Zufall eine entscheidende Rolle. Dieser war es auch, der Anfang Oktober des vergangenen Jahres zu einer Entdeckung führte, die nun im Heringer Schlossmuseum einen weiteren Einblick in die Stadtgeschichte gewährt.

Noch ziemlich genau erinnert sich Roswitha Bergmann vom Förderkreis der St.-Michaelis-Kirche an diesen Tag: „Eigentlich wollten wir nur Sicherungsarbeiten in der Stadtkirche durchführen, weil ein Balken unter der Treppe so faul war, das neue Balken eingezogen werden mussten“. Doch dann kam alles anders. Um auf diesen Balken zu kommen, mussten etwa 20 Zentimeter Erde ausgehoben werden.

Dabei entdeckten Roswitha Bergmann, Chris Schröder und Christian Fense eine Reihe von baulichen Überresten älterer Umbau- beziehungsweise Reparaturphasen des Gebäudes unmittelbar unter dem Dielenfußboden. Sofort fühlte sich Roswitha Bergmann an jene Worte erinnert, die sie damals bei der Schlosssanierung immer zu hören bekam, bei der sie mitwirkte: „Passt auf! Guckt genau hin, wenn ihr etwas seht!“ Ihre Erfahrung lehrte sie auch, den „Dreck“ nirgends einfach hinzuschmeißen. „Am besten durchgucken oder durchsieben“, erklärt Bergmann.

Die Rückseite einer Münze aus Buntmetall mit der Inschrift: Pfennig F.SE.EOBERV... L.MVN.TZ 1755 Foto: Sophie Kamprad

Neben dieses Bautrümmern, darunter auch eine Vielzahl von teilweise verrußten Ziegelbruchstücken, die möglicherweise mit den verheerenden Bränden von 1590 und 1729 in Verbindung zu bringen sind, fanden sie auch Abfälle alltäglicher Gebrauchsgegenstände sowie in der Kirche verlorene Objekte. Darunter ein kleiner Schatz, der insgesamt 17 Münzen zählt.

Also verständigten die überglücklichen Finder ein langjährige Bekannte: Mirjana Culibrk, die bis März diesen Jahres das Heringer Schlossmuseum leitete und zuvor als Archäologin zahlreiche Grabungen führte. Diese wiederum riet, sich an Robert Knechtel zu wenden, der als Referent für die Bodendenkmalpflege in Nordthüringen die Denkmalfachbehörde Thüringens, das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie vertritt.

Knechtel, der schließlich nach dem Fund der Münzen von Pfarrerin Sabine Meinhold über diesen informiert wurde, überführte die gefundenen Objekte in das Landesarchiv, nahm sie dort denkmalfachlich auf und inventarisierte sie.

Laut Knechtel lassen die Münzen, deren jüngste 1822 geprägt worden ist, möglicherweise auf den Standort eines Opferstocks an dieser Stelle schließen. „Es handelt sich ausschließlich um kleine Nominale – wie Pfennige und Groschen – aus verschiedenen deutschen Staaten und Fürstentümern des 17. bis 19. Jahrhunderts“, erklärt Robert Knechtel und zählt Preußen, Braunschweig-Wolfenbüttel, Pfalz und Hildesheim als Beispiele auf. Da mehr als die Hälfte der Münzen aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts stammt, sei für diese Zeit auch die Aufstellung des Opferstocks anzunehmen, in den offenbar gelegentlich auch ältere Münzen eingeworfen wurden.

Die älteste Münze wurde im Jahr 1694 im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg geprägt. Somit ermöglichen die Funde laut Knechtel nun einen kleinen Einblick in die Baugeschichte der St.-Michaelis-Kirche sowie auch auf deren Ausstattung und Aktivitäten, die im 18. und 19. Jahrhundert in ihr ausgeübt wurden.

Anfang September kehrten die Funde als Dauerleihgabe nach Heringen zurück, wo Schlossmuseumsleiterin Sophie Kamprad keinen Moment zögerte, diese in einer eigenen Vitrine in der 3. Etage auszustellen. Schreite die äußere wie innere Sanierung der St.-Michaelis-Kirche voran, sei perspektivisch die Präsentation dort vorgesehen. Doch sei das nach Aussage von Pfarrerin Sabine Meinhold und Roswitha Bergmann vom Kirchenförderkreis noch sehr, sehr leise Zukunftsmusik.