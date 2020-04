Mundschutz für Nordhäuser Stadtpatron

Um den Nordhäusern in der Corona-Krise ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern, haben die Jusos am Mittwoch dem Stadtpatron kurzerhand einen Mund-Nasen-Schutz verpasst, den eine Ehrenamtliche aus Bielen genäht hat. Die Idee hierzu kam den Mitgliedern der SPD-Jugendorganisation, Sophie Meinecke und Jan-Niklas Reiche, bei einem Selfie mit dem Roland am Vortag. Seit Dienstag ist es im Landkreis Pflicht, einen Mundschutz in Einkaufsmärkten sowie in Bus, Bahn und Taxi zu tragen. Bereits vergangene Woche veranstalteten die Jusos eine Aktion, bei der sie die Botschaft „Danke“ unter anderem vor dem Südharz-Klinikum, vor Apotheken und Verkaufsläden mit Kreide zeichneten.