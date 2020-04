Mundschutz und Handschuhe erbeutet: Diebe in Physiotherapie am Nordhäuser Grimmel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mundschutz und Handschuhe erbeutet: Diebe in Physiotherapie am Nordhäuser Grimmel

Die Corona-Krise macht offensichtlich auch Diebe: Wie die Polizei in Nordhausen mitteilt, drangen bislang Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in die Räume einer Physiotherapie am Grimmel ein. Neben einem Computer hatten es der oder die Einbrecher vor allen auf Mundschutz-Ausrüstung und Handschuhe abgesehen. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei telefonisch unter 03631/960 entgegen.