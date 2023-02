Musical-Drama nach Erstaufführung im Theater Nordhausen soll nun in Sondershausen für Furore sorgen

Nordhausen. Wenn durch einprägsame Melodien aus einem Roman ein Musical wird: Theater Nordhausen bringt die Geschichte um ein Waisenkind auf die Bühne in Sondershausen.

In der vorigen Saison feierte am Theater Nordhausen das Musical-Drama „Jane Eyre“ seine deutsche Erstaufführung. Ivan Alboresi hatte diese fesselnde romantische Geschichte des Waisenkindes Jane Eyre, das sich in seinen Arbeitgeber Edward Fairfax Rochester verliebt, inszeniert.

Ein dunkles Geheimnis von Rochester scheint diese Liebe zum Scheitern zu verurteilen. So sind Geheimnisse und die Lügen, die Geheimnisse schaffen, zentrale Themen dieser bewegenden Liebes- und Schauergeschichte, die eine gelungene Bearbeitung des gleichnamigen Romans von Charlotte Brontë ist. Die einprägsamen Melodien von Paul Gordon und klugen Texte von John Caird machen dieses Musical zu einem emotionalen Theatererlebnis. In der Rolle der Jane Eyre begeisterte Musical-Star Eve Rades, die auch für die Wiederaufnahme in Sondershausen gewonnen werden konnte, wie auch Jonas Hein, der erneut Edward Fairfex Rochester verkörpern wird.

In „Die Deutsche Bühne“, der größten Fachzeitschrift in der Theaterlandschaft, war in der Rezension zur Premiere zu lesen: „In der Musical-Stadt Nordhausen riss es das Publikum nach der Premiere von den Sitzen. Offenbar war alles bestens.“ Und weiter: „Am Schluss gab es donnernden Applaus mit Bravo-Startern nach gleichermaßen harten und zarten Musiknummern. Das Theater Nordhausen hat einen neuen Musicalerfolg.“ (Roland H. Dippel)

Auf vielfachen Wunsch des Publikums gibt es nun eine Wiederaufnahme des Erfolgsmusicals. Am Freitag, dem 24. Februar, ist „Jane Eyre“ um 19.30 Uhr im Haus der Kunst Sondershausen erneut zu erleben. In einer Musicalwerkstatt, die das Junge Theater am Montag, dem 27. Februar, um 11 Uhr im Haus der Kunst in Sondershausen anbietet, kann das Publikum in einem 60-minütigen Werkstattformat Ausschnitte aus der originalen Produktion erleben und Wissenswertes zur Werkgeschichte erfahren. Daniela Bethge und Jörg Neubauer kommen ins Gespräch mit Mitgliedern des Kinderchores und des Jugendclubs Nordhausen, die in der Produktion mit wichtigen Rollen betraut wurden.

Wie ist es, in einem Musical auf der Bühne zu stehen? Was ist der Unterschied zwischen dem Gesang in der Oper und dem Musicalgesang? Diese und viele andere Fragen werden erörtert, und immer wieder werden Ausschnitte aus „Jane Eyre“ zu erleben sein.

Termine: 26. 2. um 18 Uhr; 12 .3. um 18 Uhr, 18. 3, 19.39 Uhr und 19. 3., 18 Uhr, Haus der Kunst Sondershausen