Bereits zum zweiten Mal will der Verein „Zukunft Harztor“ ein Musical über Ritter Rost aufführen. Dieser Tage wird fleißig geprobt.

Musical in Harztor: Schützenverein und DDR-Bagger werden zum Drachenschwanz

Der Neustädter Gondelteich, dieser Tage ist er ein heißes Pflaster. Flaneure sollten sich jedenfalls in Acht nehmen, wenn sie am Gewässer zu Füßen der Burgruine einen Spaziergang machen. Immerhin wimmelt es hier auch in den kommenden Wochen häufiger von Seeräubern. Auf alten Kisten schmettern sie bei Rum und Gesang die Würfelbecher, während ihre Kameraden ein dickes Tau entwirren.

Ilfelds Chorleiterin Christine Heimrich mit Marcel Weigel, dem Musikchef des Projekts. Foto: Peter Cott Erst der zweite Blick offenbart am Wochenende, dass es sich hier nicht um gefährliche Piraten handelt, sondern um die Damen vom Waldbadförderverein des Luftkurorts. Auch dass Ulrike Tuschy ihnen Regieanweisungen zuruft, hätte Indiz sein können, dass es sich hier um Szenen für das im Sommer geplante Musical „Ritter Rost“ handelt. Denn für eine zweite Auflage des Projekts hat der Verein „Zukunft Harztor“ jetzt zur zweiten Probe geladen. Die zeitgleich die erste ist, bei der Musiker und Laienschauspieler gemeinsam agieren, wie sich von Marcel Weigelt erfahren lässt. Der erst 23-Jährige studiert an der Martin-Luther-Universität in Halle Lehramt für Musik sowie Religion und hat für das Projekt um Ritter Rost die musikalische Leitung inne. Durch einen mit Mitorganisatorin Ulrike Tuschy befreundeten Kantor ist Weigelt auf die emsigen Südharzer aufmerksam geworden. Auch wenn es für ihn, der zudem als Sänger und Pianisten aktiv ist, nicht das erste Musical ist, wirkt Weigelt begeistert: „Ich finde, dass das hier ein erstaunlich großes Projekt ist“, sagt er angesichts der Laien, die neben ihm im Saal Hohnstein zu Hochtouren auflaufen. Dirk Wackerhagen als Ritter Rost, Theo Reichert als Drache Koks und eine Handvoll anderer Darsteller ist gerade in einer Spielszene vertieft. Die Akteure müssen für das Stück elf Lieder einstudieren „Ich war total überrascht über das Engagement. Da hängt man sich Die Damen von Neustadts Waldbadförderverein schlüpfen in die Rolle gut gelaunter Seeräuber. Foto: Peter Cott auch gleich selbst noch mehr mit rein“, schwärmt Weigelt, der noch viel zu tun hat. Elf Lieder müssen Band und Schauspieler zum Auftritt draufhaben. Zudem habe jeder Hauptdarsteller ein eigenes Instrument und eine eigene Melodie als Signalton. Das Horn als einziger Blechbläser sei beispielsweise für Ritter Rost reserviert, erläutert Weigelt. Er wird bei der Aufführung für die Kommunikation zwischen Bühne und Musikern wie Sülzhayns Karnevalspräsident Bernd Kliemannel oder Bratschenspielerin Sabine D’Agostin und Cellist Claus Hartmann vom Kantorei-Orchester in Ilfeld zuständig sein. Doch nicht nur Weigelt huscht bei den Proben ein Lächeln übers Gesicht. Auch Kathleen Hahnemann, eine der Mitorganisatorinnen des Musicals, wirkt überaus zufrieden ob des Probenverlaufs. „Viele Mit gerade einmal 13 Jahren spielt Richardt Köth beim Musical das Schlagzeug. Foto: Peter Cott Vereine des gesamten Gemeinde Harztor wollen Teil des Projekts sein, ziehen an einem Strang“, sagt sie über Osterodes Karnevalisten, die „Flinken Nadeln“ aus Ilfeld oder den Neustädter Männerchor, um einige zu nennen. Mittlerweile sind über 70 Freiwillige an Bord dieses Stücks, das als Stationstheater sowohl am Gondelteich als auch im Kurpark aufgeführt werden soll. Auch über den wohl aufwendigsten Auftritt lässt sich Hahnemann schon einige Details entlocken: Den dürfte Olaf Ibe mit seinem Bagger übernehmen. Mit einem alten DDR-Modell wolle er die Drachenmutter spielen. Den wedelnden Schwanz des Lindwurms sollen die Osteröder Schützen mit einer Choreografie darstellen. „Das wird eine coole Szene“, sagt Hahnemann. Dem Musical fehlen Mitwirkende. Interessierte können sich bei Ulrike Tuschy melden, Telefon: 0157/361 220 24, oder Mail an uli.tuschy@t-online.de.