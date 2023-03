Musik statt Lesen: Stadtbibliothek Nordhausen wird zur Bühne für Streichquartett

Nordhausen. Vier junge Musiker aus Weimar gastieren in Nordhausen. Das Quartett wird das Publikum mit bekannten Werken begeistern. Für einen der Streicher ist das Konzert etwas ganz Besonderes.

Das „Vimare-Quartett“ aus Weimar wird in Nordhausen aufspielen. Das Konzert des Streichensembles findet am Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, im Ratssaal der Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“ statt. Wer sich für klassische Musik interessiert, sollte sich dieses Konzert der jungen Streicher nicht entgehen lassen. Johannes Kürschner, Diana Kostadinova, Johann Pätzold und Franz Hofereiter, die an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar studieren, werden Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör bringen. Franz Hofereiter kehrt mit dem Konzert in seine Heimatstadt zurück. Der Eintritt zu dem etwa 90 Minuten dauernden Konzert ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.