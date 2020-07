Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Abendandacht mit Theatersänger Thomas Kohl in Neustadt

Eine musikalische Abendandacht erwartet Musikinteressierte am Samstag, dem 25. Juli, in Neustadt. Gestaltet wird diese um 18 Uhr und um 19 Uhr in der St. Georg-Kirche durch den Sänger Thomas Kohl und Michael Kremzow an der Orgel. Thomas Kohl, Bass-Bariton am Nordhäuser Theater, gehört seit vielen Jahren zum Ensemble und ist durch seine Auftritte dort wohl bekannt. Nun konzertiert er am 25. Juli gemeinsam mit Kantor Michael Kremzow im Rahmen der zweiten musikalischen Abendandacht in Neustadt. Auf dem Programm stehen laut dem Kirchenkreis Südharz Werke von Antonin Dvorak (aus den Psalmen), Peter Cornelius (aus dem „Vater unser“) und anderen.

Maximal finden aktuell 50 Besucher in der Kirche Platz. Damit auch wirklich jeder in den musikalischen Genuss kommen kann, wurden zwei Andachten hintereinander geplant. Platzkarten werden gegen eine Schutzgebühr von 2 Euro vorab verkauft. Veranstaltet wird der besondere Abend durch den Kulturverein St. Georg – Kirche Neustadt und den evangelischen Kirchengemeindeverband Ilfeld.