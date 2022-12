Musikalische Lesung in der Limlingeröder Dichterstätte

Limlingerode. Die Mitglieder des Fördervereins laden am 17. Dezember zu einem besonderen Nachmittag ein.

Zu einer musikalischen Lesung unter dem Motto „Mitten im kalten Winter“ sind Interessierte am Samstag, dem 17. Dezember, in die Dichterstätte Sarah Kirsch in Limlingerode eingeladen.

In der biblischen Weihnachtsgeschichte waren Maria und Josef unterwegs von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Die Geschichte der Menschheit ist von Wanderungsbewegungen geprägt. Auch heute sind Menschen unterwegs, eine neue Heimat zu finden.

In ihrer Lesung verbinden Mitglieder des Fördervereins „Dichterstätte Sarah Kirsch“ Texte von Robert Seethaler und Katja Oskamp, die das Thema Flucht aufgreifen, miteinander. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Julienne Ernst. Die Lesung beginnt um 14.30 Uhr.