Musikfans können sich freuen: Theaterfest steigt im Gehege in Nordhausen

Nordhausen. Ein buntes Potpourri aus vielen Musikstilen lockt am 10. September das Publikum ins Nordhäuser Gehege.

Am Sonntag, 10. September, lädt das Nordhäuser Theater zum großen Theaterfest auf den Gehege-Platz ein.

Auf der Bühne geht es ab 14 Uhr mit einem bunten Programm los. Mit „Don’t Worry, Be Happy“ bringt der Opernchor leichte Kost, ab 15.30 Uhr kann das Publikum in Operettenseligkeit schwelgen, und um 16 Uhr lädt das Ballett zu einem öffentlichen Training ein mit „Let’s dance“. Ab 16.45 Uhr sind Thomas Kohl und Marvin Scott mit Musik von den Beatles bis Stevie Wonder zu erleben. Höhepunkt ist um 18 Uhr ein großes Abschlusskonzert. Die Gesangssolisten Camila Ribero-Souza, Rina Hirayama und Kyounghan Seo singen Arien und Duette aus Opern von Tschaikowsky, Verdi, Gounod und Puccini unter der Leitung von Intendant Daniel Klajner.