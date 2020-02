Am Musikgymnasium Schloss Belvedere wurde der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" des Jahres 2020 ausgetragen, wo Mathilda Tölle – hier mit ihrer Lehrerin Simona Daniela Natu im Bild – starke Leistungen zeigte.

Nordhausen. Freude in Nordhausen: Die Kreismusikschüler kehrten mit tollen Erfolgen vom Regionalwettbewerb zurück.

Musikschüler aus Nordhausen überzeugen in Weimar

Beim diesjährigen Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert" in Weimar konnten sich auch Südharzer Musikschüler hervorragend präsentieren und mit guten Platzierungen belohnen. Helene Sophie Fermer, Thuy Anh Mai und Mathilda Tölle – hier mit ihrer Lehrerin Simona Daniela Natu im Bild – durften sich einen ersten Preis am Klavier freuen. Den zweiten Preis erreichten Elina Berg und Johanna Ibe. Als Klarinettenduo nahmen auch Mathilda Jette Kampa und Paulina Reich einen ersten Preis mit nach Hause. Neben Daniela Heise, die den Juryvorsitz im Bereich Gitarre (Pop) innehatte, war auch der Direktor der Kreismusikschule Nordhausen, Holger Niebhagen, als Regionalausschussvorsitzender, Wettbewerbsleiter und Juryvorsitzender im Bereich Klavier aktiv in den Wettbewerb eingebunden.