Musizieren wie einst Bach: Nordhäuser Frauenquintett lädt zur Langen Nacht der Hausmusik ein

Nordhausen. Die Musikerinnen beteiligen sich mit der Veranstaltung am 31. März in der Nordhäuser Frauenbergkirche an den Thüringer Bachwochen.

Das Nordhäuser Frauenquintett lädt am Freitag, 31. März, um 18 Uhr anlässlich der Thüringer Bachwochen zur Langen Nacht der Hausmusik in die Frauenbergkirche ein.

Der musikalische Kosmos Johann Sebastian Bachs beschränkte sich zu seinen Lebzeiten nicht nur auf Kirchen und Fürstenhäuser – seine Kammermusik und das Musizieren zuhause spielten eine wesentliche Rolle. Wie Bach mit seiner Familie, so singen und spielen bis heute zahlreiche Thüringer in ihren Häusern und Wohnungen. Die Thüringer Bachwochen nehmen dies zum Anlass, das Festival mit einem besonderen Ereignis zu eröffnen, der Langen Nacht der Hausmusik. Für einen Abend öffnen die Thüringer ihre Häuser und laden zu besonderen Hauskonzerten. Thüringen stimmt musikalisch auf das Festival ein, das in diesem Jahr vom 31. März bis zum 23. April an verschiedenen Orten stattfindet.

So beteiligt sich auch das Frauenquintett, das sich jedoch aus Platzmangel als Veranstaltungsort für die Kirche entschieden hat. Es wird Musik aus mehreren Jahrhunderten und verschiedener Komponisten erklingen. Zudem wollen die Musikerinnen gemeinsam mit den Zuhörern singen. Der Eintritt ist frei.