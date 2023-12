Mutter und Kind bei Brand in Nordhausen verletzt

Nordhausen Bei einem Wohnungsbrand sind in Nordhausen eine Frau und ihre siebenjährige Tochter verletzt worden. Zwei mögliche Ursachen prüft die Polizei im Rahmen der Ermittlungen.

Eine Mutter und ihr Kind sind am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Nordhausen bei einem Wohnungsbrand in der Grimmelallee leicht verletzt worden. Laut Polizei wurden 44-jährige Bewohnerin und ihre siebenjährige Tochter wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern und das Feuer löschen. Zur Brandursache liegen aktuell noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Derzeit erscheine ein technischer Defekt ebenso möglich, wie eine Brandentstehung durch fahrlässiges Verhalten der Wohnungsinhaber. Die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Bis auf Weiteres ist die Wohnung nicht bewohnbar. Alle weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien von dem Brand nicht betroffen und weiterhin nutzbar.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.