Jens Feuerriegel ist Redakteur in Nordhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mutti, ich hab Dich lieb!

Es ist alles schon gesagt, besungen, geschrieben worden. Obwohl man dieses starke Gefühl gar nicht in Worte fassen kann.

Deshalb hat das Herz zwei Kammern. Liebe bewohnt beide. In der einen steht die Tür einen Spalt offen. Erloschene Liebe entrinnt, frische zieht ein. Lebenspartner kommen, manche gehen auch wieder.

Die andere Kammer ist fest verschlossen. Seit dem ersten Atemzug. Da ist dieses urwüchsige Empfinden: Du bist meine Herkunft.

Dem Virus, das unser Leben derzeit beeinflusst, werfe ich vieles vor. Doch das Schlimmste ist: Die Distanz zu meiner Mutti. Es fehlt mir, sie in die Arme zu nehmen, sie ans Herz zu drücken.

Die Vernunft sagt: Der Schutz ist wichtig. Die Seele fragt: Wie lange müssen wir noch warten?

Wir greifen nun häufiger zum Telefon. Wenigstens das. Und ich hoffe, sie spürt, wie oft meine Gedanken bei ihr sind.

Als Sohn bleibt man das Kind. Auch jetzt – jenseits der 50. Es ist die Konstante im Leben. Der vertraute Hafen, in dem man immer anlegen kann. In guten wie in schweren Zeiten.

Ja, man kann dieses Gefühl nicht in Worte fassen, die ihm gerecht werden. Und doch versuch ich’s immer wieder: Mutti, ich hab Dich lieb!