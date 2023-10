Nach 127 Jahren hat das Warten in Nordhausen ein Ende: Der Landkreis erlebt seinen ersten Marathon

Nordhausen. Der Harztor-Laufverein plant für das kommende Jahr im Kreis Nordhausen zwei vielversprechende Höhepunkte. Es soll im Mai legendär und im Oktober spektakulär werden.

Auf diesen Moment musste Nordhausen 127 Jahre warten. Jetzt sind es nur noch sechs Monate. Dann erlebt der Landkreis seinen allerersten Marathonlauf.

Die Frauen und Männer vom Harztor-Laufverein wollen das legendäre Sportereignis in der Region anbieten und damit zugleich ihr Jubiläum am 5. Mai 2024 krönen. An dem Sonntag veranstalten sie zum zehnten Mal in Niedersachswerfen ihren Volkslauf. Die bereits bewährten Strecken sind auch diesmal vorgesehen. Doch zur bisherigen Königsdisziplin – dem Halbmarathon – gesellt sich nun ausnahmsweise die doppelte Distanz.

Nordhausen: Besonderes Geschenk der Harzer Schmalspurbahnen

Laufchef Dirk Wackerhagen blickt voller Vorfreude seinem Event entgegen. Aber nicht nur die sportliche Aussicht bereitet ihm Vergnügen. Auch das Jubiläumsgeschenk der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ist vielversprechend. Der Startpunkt für Halbmarathon und Marathon ist Sophienhof. Den Transport der Teilnehmer vom Zielort Niedersachswerfen übernehmen allerdings nicht die gewohnten Busse, sondern ein Sonderzug, für den die HSB eine Dampflok bereitstellen will. „Da haben sich unser Bürgermeister Stephan Klante und Landrat Matthias Jendricke hervorragend für uns eingesetzt“, betont Wackerhagen voller Dankbarkeit.

Nordhäuser Talsperre: Marathonläufer überqueren die Staumauer

Die Marathonstrecke führt von Sophienhof hinunter nach Netzkater, von dort durch das Brandesbachtal und über die Staumauer der Nordhäuser Talsperre nach Neustadt und Wiegersdorf. Am Ilfelder Sportplatz fließt die Marathon-Route nahtlos in den Kurs des 8-Kilometer-Laufes. Wer die Ziellinie in Niedersachswerfen überquert, hat 42,2 Kilometer und rund 1000 Höhenmeter in seinen Beinen. Aus organisatorischen Gründen müssen die Veranstalter den Teilnehmern ein Zeitlimit von sechs Stunden geben, erklärt Wackerhagen.

Nordthüringer Volksbank-Laufcup besteht auch 2024 aus acht Läufen

Zum alljährlichen Erfahrungsaustausch der Südharzer Laufsport-Organisatoren mit Landrat Matthias Jendricke (SPD) und dem Kreissportkoordinator Werner Hütcher bringt auch Jörg Kurch, einer der Väter vom Nordthüringer Volksbank-Laufcup, gute Nachrichten mit. Im kommenden Jahr soll die beliebte Laufserie ihre 14. Auflage erleben. Erneut sind acht Stationen vorgesehen. Der Startschuss fällt traditionell beim Nordhäuser Albert-Kuntz-Lauf, der am 24. Februar 2024 über die Bühne geht.

Der Cup bietet ebenfalls eine Neuheit. Erstmals fließen Marathon-Leistungen in die Punktewertung. Das gilt sowohl für den Harztor-Lauf am 5. Mai als auch für den Kyffhäuser-Berglauf am 13. April.

Nordhausen: Harzer Hexenreich soll den Südharzer Laufkalender bereichern

Der Südharzer Laufkalender 2024 hält noch eine weitere Premiere bereit. Der Harztor-Laufverein plant für den 31. Oktober erstmals ein Rennen zwischen Rothesütte und Benneckenstein. Ausgangspunkt soll das Harzer Hexenreich sein. Deshalb soll der neue Volkslauf ebenfalls die drei Buchstaben HHR in seinem Namen tragen. Im Gespräch ist „Harzer Hexen-Run“.

Noch sei nicht alles spruchreif, erklärt Dirk Wackerhagen. Die konkrete Planung startet demnächst. Das Rennen soll ein Hindernislauf, fünf und zehn Kilometer lang, sein. Ebenso ist ein Kinderlauf (zu Halloween passend) vorgesehen.

Landrat Matthias Jendricke sagt allen Volksläufen auch im Jahr 2024 seine Unterstützung zu. Er sei immer wieder aufs Neue „total begeistert von der ehrenamtlichen Arbeit der Veranstalter“, betont er.

Ein Blick in den Nordhäuser Laufkalender 2024:

24. Februar 2024:Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen mit den beiden Hauptrennen über 7,2 und 14,4 Kilometer.

27. April 2024:Stadtwaldlauf in Ellrich mit den beiden Hauptrennen über 5,3 und 10,3 Kilometer.

5. Mai 2024:Harztor-Lauf in Niedersachswerfen – unter anderem mit Marathon und Halbmarathon ab Sophienhof und einem 8-km-Lauf ab Ilfeld.

11. Mai 2024: Siesmayer-Lauf im Nordhäuser Park Hohenrode.

9. Juni 2024:Vogelberglauf in Bleicherode mit den drei Hauptrennen über 5, 10 und 20 Kilometer.

1. September 2024:Nordhäuser Citylauf mit den Hauptrennen über 6,6 und 9,9 Kilometer.

31. Oktober 2024: Harzer Hexen-Run in Rothesütte als Hindernislauf und mit einem Halloween-Kinderlauf (konkrete Planung folgt erst noch).

31. Dezember 2024: Nordhäuser Silvesterlauf.