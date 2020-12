Nach 3500 Wochenmärkten: Nordhausens Marktmeister sagt Adieu

Nordhausens Marktmeister Andreas Heise tritt jetzt seinen Ruhestand an, bleibt aber in vielen Bereichen aktiv.

Nordhausen/Ellrich Andreas Heise leitete mehr als zehn Jahre das Treiben am Rathaus. In den Ruhestand geht er mit vielen Ehrenämtern und hehren Zielen.

Wenn Andreas Heise am Donnerstag die paar wenigen Markttreibenden verabschiedet, die selbst an Silvester noch Waren feilbieten, wird es ein bewegender Moment für den Ellricher. Dann nämlich verabschiedet sich Nordhausens Marktmeister vom Nordhäuser Markt. Nach stolzen elf Jahren auf dem Rathausplatz.

Schon zwei Jahre vor dem damaligen Start habe er bei den hiesigen Weihnachtsmärkten als Marktmeister agiert, habe gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt das Markttreiben für das Rolandsfest auf die Beine gestellt, erinnert sich Heise, Nun aber ist Schluss. „Es soll keiner sagen, ich hätte den Hals nicht vollbekommen“, scherzt der 65-jährige, der einst als Heizungs- und Sanitärfachmann ins Berufsleben gestartet war.

Es fängt mit dem Chor von Ellrich an

Dass es Andreas Heise von da ins Kultur- und Marktleben trieb, ist eng verbunden mit Ellrichs Johanniskirche und dem Gemischten Chor der nördlichsten Stadt Thüringens: Nach Stationen in Sondershausen, bei Apparatebau und einem fünfjährigen Fernstudium zog es Familie Heise um die Jahrtausendwende von Nordhausen nach Ellrich. Er selbst sei da gerade auf der Suche nach einer neuen Aufgabe gewesen. Der Zufall wollte es, dass die Heises sich als Sänger im Chor engagierten. Doch wie den Chören anderer Gemeinden fehlte den Ellrichern ein Ort, um zu einem großen Sängertreffen zu laden. „So entstand die Idee, in der halbfertigen Johanniskirche aufzutreten“, sagt er über jenes Gotteshaus, in dem einst noch manches Fenster vergittert war und der Fußboden fehlte.

Doch der Chor wienerte und putzte. Und das Treffen wurde mit seinen fünf Gastchören ein großer Erfolg. „Und ich hatte ein neues Betätigungsfeld“, lenkt Heise den Blick auf seine Gewerbeanmeldung mit dem Veranstaltungsservice „Agentur Kultur“. Noch heute erinnern Plakate im Treppenhaus der Heises an die ersten seiner Veranstaltungen. Anfangs habe er viel probiert, verweist er auf Konzerte in Ellrichs Freibad oder weihnachtliche Lesungen sowie Klassikkonzerte mit österreichischen Künstlern. „Ich wollte sehen, was geht“, kommentiert er diese Experimentierphase. Mittwochs und samstags holte Heise damals obendrein die Marktleute nach Ellrich.

Zahlreiche Veranstaltungen organisiert

Ellrichs Markt verging, auch weil die Konkurrenz durch Supermärkte zunahm und – wie Heise fürchtet – das Geld bei manchem in der Stadt auch 30 Jahre nach der Wende noch immer nicht so locker sitzt. Seine Karrierebilanz in Zahlen lässt sich dennoch sehen: Rund 3500 Wochenmärkte in Ellrich, Walkenried und Nordhausen fanden unter Heises Regie statt. Zudem veranstaltete er fünf Stadtfeste mit Markttreiben und Bühnenprogramm in Ellrich, sechs Weihnachtsmärkte, ja und selbst zehn Jugendweihemessen sowie zwei Loh-Orchester-Konzerte und vieles mehr gehören zu Heises Vita.

Was ihn dabei besonders bewegt hat? Andreas Heise muss nicht lange in sich gehen. „Die schönsten Augenblicke waren immer die glänzenden Augen der Gäste und Kinder, besonders bei den Themenmärkten“, sagt er über Nordhausens Wurstmarkt, den Markt für Geranien und jenen für Zwiebeln und Kürbisse. Auch an allerhand Skurriles aus dieser Zeit kann sich der angehende Rentner gut erinnern. An Schönwetter-Marktleute etwa, die im Winter mit geheizten Schuhen anreisen. „Oder einmal kurz vor Schluss einer Veranstaltung in Ellrich wollte der Wirt die letzten Bockwürste alle verschenken“, erzählt Heise. „Da kam plötzlich eine Frau und steckte sich alle Würste, so wie sie waren, in die Handtasche.“ Ein verschmitztes Grinsen huscht über das Gesicht des Ellrichers, während er sich daran erinnert.

Allerdings ist auch manch bittere Erkenntnis mit dem Leben auf dem Markt verbunden: Die Spaltung der Gesellschaft, sie zeigt sich selbst hier: Während die Generation 30 plus oft mit gutem Einkommen nach gesunden und frischen Produkten schauen könne, lasse mancher Senior anschreiben und müsse nach den günstigsten Preise schauen, fasst Heise seine Beobachtungen zusammen.

Dank an alle Händler

Nordhausens Markt überdauerte jedoch auch solche gesellschaftlichen Spannungen. „Dafür möchte ich all meinen Kunden und Händlern danken, die hinter mir standen.“ Er bedauere, dass er sie momentan nicht umarmen könne, sagt Andreas Heise, der seinen Nachfolgern, der Marktgilde, die auch in Bleicherode die Stände betreut, einen gut organisierten Wochenmarkt übergeben kann. Von Südharzer Wurst von Trautvetter oder aus Tettenborn über jene aus dem sachsen-anhaltinischen Bennungen bis hin zur Eichsfelder aus Hüpstedt zählt Heises Markt allein schon vier regelmäßig wiederkehrende Fleischer. Mit anderen Angeboten wie Gemüse, Fisch, Wild oder gar einem Messerschleifer habe er zuletzt rund 40 Markttreibende zählen dürfen, resümiert Andreas Heise.

Ehrenämter sorgen für Unruhestand

Auch in den kommenden Zeiten, da er sie nicht mehr betreuen wird, dürfte sich der scheidende Marktmeister nicht langweilen. Dafür sorgen dürften neben seinem Enkelkind die vielen Ehrenämter. Kreiswegewart ist Heise. Und als solcher will er weiterhin die Routen im Südharz in Schuss halten und dem Tourismusverband bei weiteren Zertifizierungen helfen. Als Vorsitzender im Förderverein Karstwanderweg Landkreis Nordhausen, sagt Heise, wolle er sich neben der Nachwuchssuche auch um Attraktionen bemühen, die die Strecke noch anziehender macht. „Baumhäuser wären denkbar“, nennt er eine Idee. Sein Engagement in der „Initiative gegen das Vergessen – wir zeigen Gesicht“ für das Schaffen einer würdigen Gedenkstätte am KZ-Außenlager Juliushütte soll nicht unerwähnt bleiben. „Wir möchten es schaffen, dass uns die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mit aufnimmt“, erklärt Andreas Heise eines der künftigen Ziele.

Der Ruhestand des Ellrichers, er wird also ein unruhiger.